Про це інформує Reuters.

"Побудований всередині країни корвет INS Kirpan покинув східне узбережжя Індії в середу", - повідомили у військово-морському флоті.

Корвет має на озброєнні гармати різної дальності, ракетниці й ракети класу "земля-земля".

ВМС Індії заявили, що подарунок корвета В’єтнаму показує бажання Індії допомогти своїм друзям у зміцненні їхньої обороноздатності та можливостей.

Вперше Індія дарує військовий корабель країні, що межує з Китаєм і сперечається з ним за території в Південнокитайському морі.

"Це перший випадок передачі Індією повністю готового до експлуатації корвета будь-якій дружній іноземній державі", - йдеться в повідомленні військово-морських сил країни.

Індія раніше дарувала менші судна і військове обладнання країнам, як-от Мальдіви й Маврикій, а також підводний човен М’янмі.