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Вперше в історії країни: Індія подарувала військовий корабель В'єтнаму

29 червня, 2023 четвер
08:41
Світ ракетний корвет Kirpan

Індія дарує В’єтнаму свій ракетний корвет Kirpan, який був у використанні військово-морських сил з 1991 року. Це перший такий випадок в історії країни

Про це інформує Reuters.

"Побудований всередині країни корвет INS Kirpan покинув східне узбережжя Індії в середу", - повідомили у військово-морському флоті.

Корвет має на озброєнні гармати різної дальності, ракетниці й ракети класу "земля-земля".

ВМС Індії заявили, що подарунок корвета В’єтнаму показує бажання Індії допомогти своїм друзям у зміцненні їхньої обороноздатності та можливостей.

Вперше Індія дарує військовий корабель країні, що межує з Китаєм і сперечається з ним за території в Південнокитайському морі.

"Це перший випадок передачі Індією повністю готового до експлуатації корвета будь-якій дружній іноземній державі", - йдеться в повідомленні військово-морських сил країни.

Індія раніше дарувала менші судна і військове обладнання країнам, як-от Мальдіви й Маврикій, а також підводний човен М’янмі.

  • Нагадаємо, на початку січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.
  • 14 січня Індонезія розгорнула військовий корабель у Південнокитайському морі, так відбуватиметься спостереження за китайською береговою охороною.
  • У лютому корабель берегової охорони Китаю спрямував лазер "військового класу" на частину екіпажу філіппінського судна у спірних водах Південнокитайського моря.  

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