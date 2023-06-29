Вперше в історії країни: Індія подарувала військовий корабель В'єтнаму
Індія дарує В’єтнаму свій ракетний корвет Kirpan, який був у використанні військово-морських сил з 1991 року. Це перший такий випадок в історії країни
Про це інформує Reuters.
"Побудований всередині країни корвет INS Kirpan покинув східне узбережжя Індії в середу", - повідомили у військово-морському флоті.
Корвет має на озброєнні гармати різної дальності, ракетниці й ракети класу "земля-земля".
ВМС Індії заявили, що подарунок корвета В’єтнаму показує бажання Індії допомогти своїм друзям у зміцненні їхньої обороноздатності та можливостей.
Вперше Індія дарує військовий корабель країні, що межує з Китаєм і сперечається з ним за території в Південнокитайському морі.
"Це перший випадок передачі Індією повністю готового до експлуатації корвета будь-якій дружній іноземній державі", - йдеться в повідомленні військово-морських сил країни.
Індія раніше дарувала менші судна і військове обладнання країнам, як-от Мальдіви й Маврикій, а також підводний човен М’янмі.
- Нагадаємо, на початку січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.
- 14 січня Індонезія розгорнула військовий корабель у Південнокитайському морі, так відбуватиметься спостереження за китайською береговою охороною.
- У лютому корабель берегової охорони Китаю спрямував лазер "військового класу" на частину екіпажу філіппінського судна у спірних водах Південнокитайського моря.
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