Вперше за півтора року відбулася зустріч військового керівництва США та Китаю

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За інформацією відомства, американський та китайський генерали обговорили важливість спільної роботи, щоб "відповідально управляти конкуренцією", уникати прорахунків та підтримувати відкриті та прямі лінії зв'язку.

Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися у липні 2022 року.

Пентагон нагадує, що діалог відбувся на тлі різкого зростання кількості "ризикованих та агресивних" перехоплень Китаєм американських літаків, що діють у міжнародному повітряному просторі.

Згідно з останнім звітом про військову міць Китаю, США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих повітряних перехоплень американських літаків у регіоні в період з 2021 по 2023 рік.

"Це більше ризикованих перехоплень за останні два роки, ніж за останнє десятиліття", - наголошують у Пентагоні.