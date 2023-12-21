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Головна Новини Вперше за півтора року відбулася зустріч військового керівництва США та Китаю

Вперше за півтора року відбулася зустріч військового керівництва США та Китаю

21 грудня, 2023 четвер
23:21
Новини Сі Цзіньпін та Джо Байден

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун провів переговори з генералом Народно-визвольної армії КНР Лю Чженьлі

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За інформацією відомства, американський та китайський генерали обговорили важливість спільної роботи, щоб "відповідально управляти конкуренцією", уникати прорахунків та підтримувати відкриті та прямі лінії зв'язку.

Останні переговори між американськими та китайськими колегами на такому рівні відбулися у липні 2022 року.

Пентагон нагадує, що діалог відбувся на тлі різкого зростання кількості "ризикованих та агресивних" перехоплень Китаєм американських літаків, що діють у міжнародному повітряному просторі.

Згідно з останнім звітом про військову міць Китаю, США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих повітряних перехоплень американських літаків у регіоні в період з 2021 по 2023 рік.

"Це більше ризикованих перехоплень за останні два роки, ніж за останнє десятиліття", - наголошують у Пентагоні.

  • 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
  • В ході переговорів президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
  • 9 грудня США знову закликали Китай відновити військові переговори, щоби зменшити напруженість між державами.

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