"Вражає спокій": посол ФРН в Україні ховалась в укритті з сотнями киян
Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен поділилась своїми враженнями від перебування в укритті в Києві під час повітряних тривог
Про це Анка Фельдгузен написала у своєму Twitter.
Під час масованих ракетних ударів по Україні посол Німеччини Анка Фельдгузен знаходилась разом з іншими українцями в укритті в Києві.
"Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва", - написала вона.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину є загиблі.
- Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.
- На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.
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