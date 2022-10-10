"Вражає спокій": посол ФРН в Україні ховалась в укритті з сотнями киян

Про це Анка Фельдгузен написала у своєму Twitter.

Під час масованих ракетних ударів по Україні посол Німеччини Анка Фельдгузен знаходилась разом з іншими українцями в укритті в Києві.

"Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва", - написала вона.

10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину є загиблі.

Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.

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