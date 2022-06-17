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Головна війна з Росією "Всі готові сісти, перервати контракт": російські окупанти масово відмовляються воювати, — перехоплення розвідки

"Всі готові сісти, перервати контракт": російські окупанти масово відмовляються воювати, — перехоплення розвідки

17 червня, 2022 п'ятниця
21:31
війна з Росією окупанти

Розвідка перехопила розмову рашистів, де ті кажуть про небажання воювати в Україні: від підрозділів майже нічого не залишилось, тому командирів вимагають повернення додому

Про це повідомляє в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали – 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все пох… (однаково). Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються", – розповідає рашист. 

Російський окупант розповідає, як заступник командира з політичної частини бригади прийшов на розмову: "Всі ви в піхоту йдете. Ми тут всі зал… (вперлись) дружньо "та пішли ви нах…" (геть). Флесов психанув, ледь цьому замполіту бригади є… (обличчя) не розбив. Той від нього тікав. Просто вирішили всіх нас в піхоту".

У підрозділах окупантів значна нестача живої сили, менше ніж 10%, розповів рашист.

"Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі данні висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам ні з ким працювати. Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті… Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюк розстріляю. Нерви здають. У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей", – додав загарбник.

  • СБУ перехопила телефонну розмову, в якій рашист розповів дружині про дезертирство командирів-офіцерів, які складають зброю та залишають підрозділ напризволяще.
  • У перехопленій розмові рашист в тимчасово окупованому Ізюмі жаліється батьку, як намагається уникнути участі у бойових діях і про те, як їх не відпускають додому. Утім нещодавно йому пощастило - отримав місце водія КамАЗу.
  • Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів.
  • Нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.
  •  Внаслідок постійних поразок окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться коригувати плани вторгнення до України кожні 30 днів.

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служба безпеки України
російські військові
Головне управління розвідки
російські окупанти
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