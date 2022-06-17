Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию съе**лся", – розповідає рашист.

Російський окупант мобілізованим в "ЛНР" розповідає що офіційно його взагалі немає на війні: "Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся".

Утім дружина просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством.

У СБУ розмову коментують так: "Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "росіяни своїх не кидають". Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників".

У перехопленій розмові рашист в тимчасово окупованому Ізюмі жаліється батьку, як намагається уникнути участі у бойових діях і про те, як їх не відпускають додому. Утім нещодавно йому пощастило - отримав місце водія КамАЗу.

Російські військові не хочуть наступати через великі втрати та недовіру до командирів.

Нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупантів, під час якої росіяни, які втекли з-під Києва на Донбас, в телефонних розмовах називають себе бомжами і зізнаються, що втратили бойовий дух.

Внаслідок постійних поразок окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться коригувати плани вторгнення до України кожні 30 днів.

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