Про це пише в телаграмі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Уся політика Москви будується на грі в "підвищення ставок". І багато хто ще побоюється "розлютити"… ведмедя. Але все, що могла показати Росія, крім зброї масового ураження, показано. Всі козирі використані. Все інше – пропаганда. Не треба боятися Росію. Треба посилювати допомогу Україні", – написав радник.

11 серпня міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії. "Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині й заявив, що країна продовжить постачати Україні важкі системи озброєння.

Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю. 12 серпня вона наголосила, що список тих озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні вражає, якщо згадати, що до 24 лютого країна казала, що принципово ніколи не постачатиме українцям зброї.

Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.

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