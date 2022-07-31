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Всі сторони будуть намагатись реалізувати зернову угоду, - експерт-міжнародник Семиволос

31 липня, 2022 неділя
14:02
Економіка зерно-війна

Угода про експорт українського зерна буде працювати стільки, скільки це буде можливо, бо всі зацікавлені сторони будуть робити все, щоб вона була реалізована

Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

У зерновій угоді дуже багато зацікавлених людей і країн. Мені здається, що вона буде тривати стільки, скільки це буде можливо. Європа і США побоюються голоду, хаосу, ситуації, яка може спричинити деякі міграційні процеси. Тому виходячи з цих загроз, вони підтримують цю угоду і будуть робити все, щоб вона була реалізована", - зазначив він.

Експерт додав, що угодою безпека там не гарантована і тримається лише "на дуже слизьких запевненнях".

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"Це такі обставини, в яких або треба працювати та вивозити зерно, або треба відмовлятися одразу. Мені здається, що всі сторони, в тому числі і Україна, будуть намагатися реалізувати цей проєкт", - підсумував Семиволос.

  • 23 липня, уже наступного дня після підписання зернової угоди, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.
  • У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану", за посередництва яких було досягнуто домовленість про розблокування морських шляхів експорту зерна з України ("зерновий коридор").
  • Пізніше міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.

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Україна
Росія
ООН
Туреччина
зерно
війна з Росією
зернові
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