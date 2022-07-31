Всі сторони будуть намагатись реалізувати зернову угоду, - експерт-міжнародник Семиволос

Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

У зерновій угоді дуже багато зацікавлених людей і країн. Мені здається, що вона буде тривати стільки, скільки це буде можливо. Європа і США побоюються голоду, хаосу, ситуації, яка може спричинити деякі міграційні процеси. Тому виходячи з цих загроз, вони підтримують цю угоду і будуть робити все, щоб вона була реалізована", - зазначив він.

Експерт додав, що угодою безпека там не гарантована і тримається лише "на дуже слизьких запевненнях".

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"Це такі обставини, в яких або треба працювати та вивозити зерно, або треба відмовлятися одразу. Мені здається, що всі сторони, в тому числі і Україна, будуть намагатися реалізувати цей проєкт", - підсумував Семиволос.

23 липня, уже наступного дня після підписання зернової угоди, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.

У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану", за посередництва яких було досягнуто домовленість про розблокування морських шляхів експорту зерна з України ("зерновий коридор").

Пізніше міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.