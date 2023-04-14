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Встановлював камери уздовж залізничних колій: на Одещині судитимуть колаборанта

14 квітня, 2023 п'ятниця
12:57
Кримінал Залізниця

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі. Йому інкримінують державну зраду за збір та передачу спецслужбам РФ даних про переміщення техніки ЗСУ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на Одещині.

Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

"На виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери – так звані фотопастки, які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники спецслужб РФ", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що на закупку та встановлення відеокамер зрадник отримав 50 тисяч грн. 

Чоловіка вдалося затримати під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну. 

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

  • Служба безпеки України ліквідувала три схеми ухилення від мобілізації, організаторами яких були п'ятеро людей. Серед них - голова військово-лікарської комісії та адвокат. 
  • Служба безпеки України затримала зрадника, який коригував російські обстріли по установах Донецької області. За його наведенням, зокрема, був завданий удар по школі у Краматорську 5 березня. 
Україна
Одещина
війна з Росією
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