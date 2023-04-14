Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на Одещині.

Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

"На виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери – так звані фотопастки, які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники спецслужб РФ", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що на закупку та встановлення відеокамер зрадник отримав 50 тисяч грн.

Чоловіка вдалося затримати під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.