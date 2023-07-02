Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
В Україні розпочала роботу консультативна телефонна лінія з питань вступної кампанії 2023 року. Для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме гаряча лінія
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що під час вступної кампанії з 23 червня по 11 серпня 2023 року працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.
Також у міністерстві повідомили, що абітурієнти можуть звернутися за номером: 0 800 504 570, а також на електронну пошту: [email protected]
А для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме урядова гаряча лінія 15-45 та 0 800 504 425.
Крім того, за посиланням можна ознайомитися з інформацією щодо освітніх центрів "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".
Ви можете отримати консультацію через сервіси з понеділка до четверга в період з 09:00 до 17:00, а в п'ятницю з 09:00 до 16:45.
- 3 квітня розпочалася реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті. Понад 23 тисячі українських вступників планували складати тест за кордоном, а кількість країн, де проводитимуть НМТ у 2023 році, зросла до 32.
- 28 червня учасники основної сесії національного мультитесту отримали свої результати. Вони доступні в персональному електронному кабінеті. Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 29 липня.
- Портал Освіта.ua створив покроковий алгоритм дій для абітурієнта у 2023. У ньому пояснили процес вступу до закладів вищої освіти від отримання результату НМТ у тестових балах до укладення договору про навчання із закладом вищої освіти.
- В Україні, у суботу, 1 липня, розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників, через які надалі можна буде подати заяви до закладів вищої освіти.
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