Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що під час вступної кампанії з 23 червня по 11 серпня 2023 року працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.

Також у міністерстві повідомили, що абітурієнти можуть звернутися за номером: 0 800 504 570, а також на електронну пошту: [email protected]

А для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме урядова гаряча лінія 15-45 та 0 800 504 425.

Крім того, за посиланням можна ознайомитися з інформацією щодо освітніх центрів "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

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