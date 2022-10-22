Про це він сказав в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Найпалкіші друзі України, які були на своїх посадах, Борис Джонсон, і Ліз Трасс. І ця політика не зміниться, це підтримка всієї Англії. Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером. Відставка Ліз Трасс принципово нічого не змінює. Якраз у ці дні міністр Великої Британії перебуває у Вашингтоні й цілком зрозуміло, що такий надзвичайний візит викликаний ситуацією з війною", - зазначив Піонтковський.



Політолог також додав, що і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія жорстко засудили варварські бомбардування з боку РФ.



"Підтримка Великої Британії, як найкращого та найближчого друга України, залишиться незмінною. Ми повинні подякувати прем’єр-міністерці, що йде, за той величезний вклад, який вона особисто зробила у напрацювання цієї британської політики", - підкреслив Піонтковський.

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