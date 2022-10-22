Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський зауважив, що Україна матиме підтримку Великої Британії незалежно від того, яка партія перебуває при владі
Про це він сказав в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Найпалкіші друзі України, які були на своїх посадах, Борис Джонсон, і Ліз Трасс. І ця політика не зміниться, це підтримка всієї Англії. Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером. Відставка Ліз Трасс принципово нічого не змінює. Якраз у ці дні міністр Великої Британії перебуває у Вашингтоні й цілком зрозуміло, що такий надзвичайний візит викликаний ситуацією з війною", - зазначив Піонтковський.
Політолог також додав, що і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія жорстко засудили варварські бомбардування з боку РФ.
"Підтримка Великої Британії, як найкращого та найближчого друга України, залишиться незмінною. Ми повинні подякувати прем’єр-міністерці, що йде, за той величезний вклад, який вона особисто зробила у напрацювання цієї британської політики", - підкреслив Піонтковський.
- Прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді
- Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що перебоїв з підтримкою України від Британії після відставки прем’єрки Ліз Трасс не буде
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе