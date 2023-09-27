В'язати сітки та робити окопні свічки: в РФ пропонують ввести у школах уроки для підтримки війни

Про це пише Дума.ТВ.

Лідер фракції "Справедлива Росія - За правду" запропонував, аби школярі "в'язали маскувальні сітки та робили окопні свічки".

"У рамках "урядової години" ми заслухаємо голову Росмолоді Ксенію Разуваеву. Ми позитивно оцінюємо роботу агенції. Ми маємо деякі пропропозиції, наприклад, з 2022 року в школах проводяться заняття "Розмови про важливе". Ми пропонуємо зробити ще й "Важливі справи". Чому б школярам не навчитися в'язати маскувальні сітки, чому б не почати робити окопні свічки та багато інших корисних речей для наших воїнів на СВО", - сказав він.

Окрім того, фракція Миронова запропонувала зняти сюжети, де російські військові відповідатимуть на запитання "за що ви боретесь?".