В'язати сітки та робити окопні свічки: в РФ пропонують ввести у школах уроки для підтримки війни
Російський депутат Сергій Миронов запропонував ввести у школах предмет "важливі справи", де школярі будуть виготовляти "корисні речі" для війни проти України
Про це пише Дума.ТВ.
Лідер фракції "Справедлива Росія - За правду" запропонував, аби школярі "в'язали маскувальні сітки та робили окопні свічки".
"У рамках "урядової години" ми заслухаємо голову Росмолоді Ксенію Разуваеву. Ми позитивно оцінюємо роботу агенції. Ми маємо деякі пропропозиції, наприклад, з 2022 року в школах проводяться заняття "Розмови про важливе". Ми пропонуємо зробити ще й "Важливі справи". Чому б школярам не навчитися в'язати маскувальні сітки, чому б не почати робити окопні свічки та багато інших корисних речей для наших воїнів на СВО", - сказав він.
Окрім того, фракція Миронова запропонувала зняти сюжети, де російські військові відповідатимуть на запитання "за що ви боретесь?".
- Днями стало відомо, що у школах на всій території Росії прославляють службу в збройних силах, створюють "добровільні роти" підлітків, переорієнтовують навчальну програму, що вказує на те, ще дітей готують до війни.
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