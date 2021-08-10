Вже 37 держав: участь у саміті Кримської платформи підтвердили ще три країни

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37", - написав Кулеба.



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При цьому очільник МЗС припустив подальше зростання кількості учасників саміту.



"Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - додав Кулеба.



Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



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Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2021 Нагадаємо, перша заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова заявила, що Росія намагається тиснути на країни щодо участі у "Кримській платформі".