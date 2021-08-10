Вже 37 держав: участь у саміті Кримської платформи підтвердили ще три країни
У вівторок, 10 серпня, три європейських країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня
Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37", - написав Кулеба.
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При цьому очільник МЗС припустив подальше зростання кількості учасників саміту.
"Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - додав Кулеба.
Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
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