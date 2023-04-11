Вже можливо окреслити перелік країн, які можуть заснувати авіакоаліцію для України, - головред Defense Express Катков
Данія, Нідерланди, Бельгія та Португалія могли б заснувати авіаційну коаліцію та почати передачу Україні винищувачів F-16
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Заяви про можливе входження пілотів до Іноземного легіону є вирішення питанням з винищувачами. Ці розмови на Заході про підготовку пілотів за 18 місяців і "тому не на часі" - якось нівелюється. Це максимально важливо. Залишається питання відносно самих машин. Вкрай чудова новина очільника Міноборони Данії, який повідомив, що країна не проти увійти в коаліцію щодо літаків F-16", - наголосив він.
Катков додав, що мова йде про ті літаки, які списуються - там їх замінюють на F-35.
Читайте також: Міноборони Данії заявило, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України, – AFP
"Їх передача не становить для Данії значного погіршення обороноздатності. Це вкрай важливо для прийняття рішення про передачу будь-якого озброєння для країни-донора. Якщо брати потенційних європейських кандидатів щодо F-16 - готовність висловила Данія, обговорення йде в Нідерландах, є літаки в Бельгії, яка їх також замінює на F-35, прем'єр Португалії ще у лютому заявив, що передача літаків не є червоною лінією. Вже можливо окреслити у вигляді потенційної коаліції Данії, Португалії, Нідерландів та Бельгії як донорів F-16, до яких вже можливо набрати пілотів. Тут також можна згадати Польщу, яка має 48 одиниць F-16. Вони уже оголосили, що не можуть передати додатково партію МіГ-29, бо вони потрібні для захисту країни. Об'єктивно Польщу тут можливо зрозуміти", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе