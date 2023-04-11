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Міноборони Данії заявило, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України, – AFP

11 квітня, 2023 вiвторок
13:28
війна з Росією винищувач F-16

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято до літа, після поставок МіГ-29 поляками та словаками

Про це йдеться у повідомленні AFP.

Зазначається, що міністр заявив, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі".

"Данія не збирається робити це наодинці", - сказав Поульсен.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", – додав він.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літа.

  • 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
  • 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці. 
  • 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
  • На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29.
  • Новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
  • Член парламенту Великої Британії від консерваторів Тобіас Еллвуд наголосив, що Україна потребує літаків і танків у війні проти Росії.
  • 3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні декілька типів винищувачів: один із них буде основним літаком ЗСУ.
  • Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.
  • Двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16.
  • 30 березня польський політик Мирослав Чех зазначив, що донором винищувачів F-16 для України можуть стати Нідерланди.
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