Міноборони Данії заявило, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України, – AFP
Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято до літа, після поставок МіГ-29 поляками та словаками
Про це йдеться у повідомленні AFP.
Зазначається, що міністр заявив, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі".
"Данія не збирається робити це наодинці", - сказав Поульсен.
"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", – додав він.
"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літа.
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