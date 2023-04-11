Про це йдеться у повідомленні AFP.

Зазначається, що міністр заявив, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі".

"Данія не збирається робити це наодинці", - сказав Поульсен.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", – додав він.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літа.