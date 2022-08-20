Про це сказав колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп, пише The Telegraph.

"У той час, як європейці сліпо тамували свій голод за дешевою російською енергією, Путін роками готував для них стратегічну пастку. Його фінансування, дезінформація і агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від Росії, зігравши вирішальну роль у запобіганні видобутку сланцевого газу в Європі, а також у припиненні Німеччиною ядерної енергетики під сильним впливом партій зелених, що виникли з фінансованого Москвою антиядерного руху в 1980-х рр. Майстер політичної та економічної війни, а також пропаганди, Путін переслідував як економічну вигоду Росії, так і отримання політичного впливу в подібних ситуаціях", - вважає Кемп.

Він вважає, що війна може перейти у фазу "глибокої заморозки", а країни-союзники України почнуть тиснути на президента Володимира Зеленського.

За його припущенням, Захід хоче вести до мінімуму економічний збиток через санкції. Країни-союзники України значно скоротили споживання газу серед побутових споживачів, також ціни на газ можуть сильно злетіти. Це викличе масове невдоволення виборців, що може змусить політиків переглянути свою підтримку України і жорстким санкціям проти Росії.

"Путін знає, як посилити тиск до тих пір, поки європейські країни не здадуться, в тому числі шляхом повного відключення енергопостачання. З цією загрозою, що нависла над їх головами, він буде маніпулювати припиненням вогню на саміті G20 в листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він утримає Донбас, Крим і захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України", - пояснив британський військовий.

9 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не вигідні перемовини з Росією.

15 серпня вийшло інтервʼю з очільником МЗС Дмитром Кулебою, в якому він розповів, як відбувалися його переговори із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Антальї.

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