Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
У четвер, 12 жовтня, кіностудія Warner Bros. Pictures презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
Трейлер з'явився на офіційному ютуб-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.
Стрічка заснована на дитячій книзі Роанальда Дала та стане пріквелом до культового фільму "Чарлі та шоколадна фабрика".
"Фільм розповідає дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколатьє став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні. Ця яскрава і винахідлива кіновистава познайомить глядачів з молодим Віллі Вонкою, повним ідей і рішуче налаштованим змінювати світ шматочок за шматочком. Він доводить, що найкращі речі в житті починаються з мрії. Якщо вам пощастило зустріти Віллі Вонку, будьте певні, все можливо", - йдеться в описі фільму.
В Україні стрічка вийде у прокат вже 14 грудня. Режисером став Пол Кінг, відомий завдяки своїй роботі над "Паддінгтоном", а продюсує стрічку Девід Хейман, який працював над "Гаррі Поттером".
Роль Вонки зіграв Тімоті Шаламе, якого глядачі знають по "Інтерстеллару", "Назви мене своїм ім'ям" та "Дюні".
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