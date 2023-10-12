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Головна Культура Страйк акторів може зупинити виробництво анімаційних фільмів Disney

Страйк акторів може зупинити виробництво анімаційних фільмів Disney

12 жовтня, 2023 четвер
13:47
Культура На фото: принцеси Disney

Головна креативна директорка Walt Disney Animation Studios Дженніфер Лі заявила, що страйк голівудських акторів може зупинити виробництво анімації до кінця 2024 року

Про це пише ВВС.

За її словами, Лі змогла продовжити свою роботу й досі. Але профспілка акторів, членами якої є її чоловік, актор Альфред Моліна, страйкує вже майже три місяці.

Лі розповіла, що наразі є час "імовірно, до кінця року", перш ніж це вплине на її фільми. У програмі The Media Show на BBC Radio 4, вона сказала: "Я можу зрозуміти, всі хочуть отримувати справедливу зарплату".

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

Пізніше трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року.

Світ
Кіно
США
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