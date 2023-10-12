Страйк акторів може зупинити виробництво анімаційних фільмів Disney

Про це пише ВВС.

За її словами, Лі змогла продовжити свою роботу й досі. Але профспілка акторів, членами якої є її чоловік, актор Альфред Моліна, страйкує вже майже три місяці.

Лі розповіла, що наразі є час "імовірно, до кінця року", перш ніж це вплине на її фільми. У програмі The Media Show на BBC Radio 4, вона сказала: "Я можу зрозуміти, всі хочуть отримувати справедливу зарплату".

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

Пізніше трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року.