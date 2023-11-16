Wizz Air повертається до Молдови: лоукостер з грудня відновлює рейси з/до Кишинева

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда".

"Wizz Air повертається до Молдови. Авіакомпанія оголосила, що з грудня почне виконувати рейси за напрямками Кишинів - Рим, Кишинів - Мілан і Кишинів - Лондон", – сказав він.

За його словами, повернути Wizz Air до Молдови стало можливим завдяки постійним зусиллям влади щодо забезпечення нових міжнародних зав'язків та стимулювання економічного розвитку.

"Молдова – безпечний і привабливий напрямок. Тільки за останні 2 місяці в Міжнародному аеропорту Кишинева почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку", – переконаний Речан.

Прем'єр зазначив, що ті компанії, які вже працюють у Молдові, збільшили кількість рейсів і пропонують дедалі вигідніші ціни для пасажирів.

Раніше очільник уряду Молдови заявляв, що в угорської авіакомпанії Wizz Air не було причин для призупинення всіх рейсів до і з Кишинева.