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Wizz Air повертається до Молдови: лоукостер з грудня відновлює рейси з/до Кишинева

16 листопада, 2023 четвер
16:40
Світ Wizz Air

Лоукостер Wizz Air вирішив відновити з 14 грудня регулярні рейси з/до аеропорту у Кишиневі, які припинив у березні через безпекову ситуацію, пов'язану з обстрілами РФ України

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда".

"Wizz Air повертається до Молдови. Авіакомпанія оголосила, що з грудня почне виконувати рейси за напрямками Кишинів - Рим, Кишинів - Мілан і Кишинів - Лондон", – сказав він.

За його словами, повернути Wizz Air до Молдови стало можливим завдяки постійним зусиллям влади щодо забезпечення нових міжнародних зав'язків та стимулювання економічного розвитку.

"Молдова – безпечний і привабливий напрямок. Тільки за останні 2 місяці в Міжнародному аеропорту Кишинева почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку", – переконаний Речан.

Прем'єр зазначив, що ті компанії, які вже працюють у Молдові, збільшили кількість рейсів і пропонують дедалі вигідніші ціни для пасажирів.

Раніше очільник уряду Молдови заявляв, що в угорської авіакомпанії Wizz Air не було причин для призупинення всіх рейсів до і з Кишинева.

  • Нагадаємо, у кінці жовтня 2022 року стало відомо, що з 1 грудня авіакомпанія Wizz Air закриває свою базу в аеропорту Кишиневі – таке рішення компанії пов'язане з війною в Україні та ризиком нестабільності повітряного простору Молдови.
  • 27 лютого 2023 року WizzAir повідомив, що з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. У заяві компанія уточнила, що ухвалила це рішення через безпекові ризики в повітряному просторі над Молдовою.
транспорт
Молдова
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