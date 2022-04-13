Я б не поспішав обмінювати Медведчука, насамперед потрібно провести процесуальні дії, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Маломуж додав, що зараз є два варіанти стосовно майбутнього Медведчука: "Це або засудження, або дуже швидкий обмін, проте на наших потужних преференціях. Це може бути обмін на групу наших військовослужбовців, керівників органів самоврядування", – сказав він.



Також Маломуж наголосив, що не радить поспішати проводити обмін найближчими днями: "Спершу потрібно провести швидкі, але якісні процесуальні дії щодо конкретних свідчень участі Медведчука у стратегічних операціях проти України, а вони були стовідсотково. На його партію та особистість робили ставку, як на майбутнього лідера України. Це був один із варіантів, поруч з Януковичем та іншими політиками. Все це провалилось, проте зараз нам потрібні конкретні факти від організаторів та виконавців цього, зокрема щодо завдань, які ставились та їхніх керівників, де яка була залучена агентура по всій території України".



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Нагадаємо, Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.

лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука