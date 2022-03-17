Я бачу неминучість України бути в НАТО, – нардепка Климпуш-Цинцадзе
Цинцадзе переконана, що Україна в жодному випадку не може приймати нейтральний статус, бо її нейтральність сьогодні означатиме федералізацію завтра
"Нейтральність для України означає рабство", – наголосила вона в етері Espreso.TV.
Читайте також: Є пропозиції зробити гуманітарні зони в Україні заборонені для польотів, – ексрадник командувача сухопутних військ США в Європі
Климпуш-Цинцадзе зауважила: "Що стосується підписання документу З РФ, то я взагалі не бачу такої перспективи. По-перше, Україна не готова здавати свої інтереси, та неготовність росії діяти в будь-який інший спосіб, ніж як ультимативний із задоволенням своїх потреб ".
Також депутатка зазначила: "На сьогодні Україна не є членом НАТО, саме тому Альянс займає таку позицію. Водночас ми маємо велику підтримку країн-членів НАТО ".
Читайте також: Тепер окупанти, які потрапляють в полон, тремтять, – боєць ТрО, депутат Харківської міськради
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе