Я бачу неминучість України бути в НАТО, – нардепка Климпуш-Цинцадзе

"Нейтральність для України означає рабство", – наголосила вона в етері Espreso.TV.



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Климпуш-Цинцадзе зауважила: "Що стосується підписання документу З РФ, то я взагалі не бачу такої перспективи. По-перше, Україна не готова здавати свої інтереси, та неготовність росії діяти в будь-який інший спосіб, ніж як ультимативний із задоволенням своїх потреб ".

Також депутатка зазначила: "На сьогодні Україна не є членом НАТО, саме тому Альянс займає таку позицію. Водночас ми маємо велику підтримку країн-членів НАТО ".



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