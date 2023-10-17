"Я боюся за команду": Сабо прокоментував зміну тренера "Шахтаря" перед матчем з "Барселоною"
Колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо поділився емоціями після останніх новин з донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє УПЛ ТБ.
Сабо прокоментував призначення Даріо Срни в.о. головного тренера "Шахтаря".
"Дуже важко йому буде! Я добре його знаю. Він був чудовим футболістом. У нього добрі стосунки з Ахметовим, він заслужена людина в клубі. Але бути головним тренером, особливо коли зараз дві гри з "Барселоною"... Я боюся за цю команду. Для того, аби бути тренером такої команди і брати участь в Лізі чемпіонів, цьому все ж таки треба вчитися. Не лише як зіграти в окремому матчі, а і багато чому має вчитися тренер. Треба бути добрим психологом – одного потрібно погладити по голові, іншого посварити", - сказав Йожеф Сабо.
25 жовтня на "Шахтар" чекає матч у Лізі чемпіонів проти іспанської "Барселони".
Зміна тренера "Шахтаря"
У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб.
Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна.
Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.
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