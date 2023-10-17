"Я боюся за команду": Сабо прокоментував зміну тренера "Шахтаря" перед матчем з "Барселоною"

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Сабо прокоментував призначення Даріо Срни в.о. головного тренера "Шахтаря".

"Дуже важко йому буде! Я добре його знаю. Він був чудовим футболістом. У нього добрі стосунки з Ахметовим, він заслужена людина в клубі. Але бути головним тренером, особливо коли зараз дві гри з "Барселоною"... Я боюся за цю команду. Для того, аби бути тренером такої команди і брати участь в Лізі чемпіонів, цьому все ж таки треба вчитися. Не лише як зіграти в окремому матчі, а і багато чому має вчитися тренер. Треба бути добрим психологом – одного потрібно погладити по голові, іншого посварити", - сказав Йожеф Сабо.

25 жовтня на "Шахтар" чекає матч у Лізі чемпіонів проти іспанської "Барселони".

Зміна тренера "Шахтаря"

У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна.

Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.