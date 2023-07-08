Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Еспресо.

За його словами, президент Росії Володимир Путін налаштував проти себе увесь цивілізований світ, тому зараз настав ідеальний час для зміни політичної системи РФ.

"Ми дуже добре знаємо, що ще ніколи не було більш слушної ситуації для того, аби навести порядок з Росією. Путін зробив помилку, змобілізував проти себе увесь розвинений світ. Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано. Зараз вже минуло 40 років після того, світ більше готовий і ми можемо допомогти Росії змінити політичну систему", - заявив він.

Валенса зазначив, що для зміни політичної системи Росії, потрібно переконувати росіян пропагандою.

"Це не Путін, це не Сталін, це політична система спричиняється до того, що робляться такі вибори. І для того також, для добра Росії, мусимо методом пропаганди довести кожному росіянину, що завтра Путін його у військо візьме, а післязавтра він загине. А сьогодні загине його син чи його дочка, бо Путін їх у військо візьме. Тому не стільки танками, не стільки ракетами, а пропагандою мусимо переконати кожного росіянина, що для його життя, для його щастя, і для нашого також, потрібно, щоб Росія змінила політичну систему", - сказав Валенса.

На його думку, проблема полягає у тому, що президент Росії задовго залишався при владі.

"Не може президент країни мати більше, ніж дві каденції по 5 років. Бо збудує таку банду, як зараз збудував Путін, а раніше Сталін", - додав експрезидент.