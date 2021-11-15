Я не стежитиму за поєдинком Фінляндія - Франція під час нашого матчу проти Боснії і Герцеговини, - Петраков
В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив, що не стежитиме за паралельним матчем Фінляндія - Франція під час своєї зустрічі проти Боснії і Герцеговини
Про це Петраков сказав на прес-конференції присвяченій матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
За словами Петракова, він не казатиме своїм футболістам, який рахунок у паралельному матчі Фінляндія - Франція.
"Чи стежитимете за матчем Фінляндія - Франція в режимі онлайн? Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно. Чому так багато нічиїх? Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив своєї вдачі. Можливо, завтра щось буде", - сказав Олександр Петраков.
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За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.
Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.
У вирішальному турі 16 листопада Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.
Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.
- 15 листопада головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев заявив, що готовий дати в матчі проти України шанс футболістам, які зазвичай не грають в основному складі.
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