Російські штурми міста Бахмут продовжуються

Російські атаки навколо Бахмута були відбиті. Проте противник намагається просочуватись до центру міста. Тож поки що зарано робити прогнози, що російські штурми міста Бахмут досягли своєї кульмінації, як стверджують окремі міжнародні аналітичні структури. Сьогодні у Міністерстві оборони України повідомили, що командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський уже вкотре відвідав найгарячіші точки на Бахмутському напрямку. За словами Сирського, зараз триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація залишається стабільно складною. Противник зазнає втрат в людському ресурсі, озброєннях та військовій техніці. Проте продовжує вести наступальні дії. Сирський зауважив, що оборона Бахмута зумовлена військовою необхідністю. Також він додав, що військово-політичне керівництво країни розраховує всі варіанти розвитку подій та буде адекватно діяти щодо ситуації, яка складається.

Сили оборони України змогли стабілізувати лінію фронту біля Бахмута

Заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко розповів, що останні кілька тижнів Сили оборони змогли стабілізувати лінію фронту біля Бахмута. Він зауважив, що за стабілізацією лінії фронту стоїть щоденна важка робота українських захисників. Біля Бахмута тривають важкі бої. Ситуація розвивається дуже динамічно. Однак, за словами Назаренка, можна вже говорити не тільки про спроби окупантів просуватись, а й про контратаки українських підрозділів. В українських підрозділах в Бахмуті розглядають різні варіанти для атак та просувань, жодним чином немає завдання бути в глухій обороні.



Ситуація на Бахмутському напрямку станом на 27 березня

За словами Володимира Назаренка, склад противника в Бахмуті постійно змінюється. До 1 січня у складі армії окупантів воювали зеки, найманці та злочинці. Зараз противник активно закидає до Бахмута відновлені частини, які були розбиті на Харківському напрямку та біля Херсона. Також росіяни перекидали десантно-штурмові війська для підсилення своїх підрозділів під Бахмутом.

Назаренко наголосив, що зараз не можна сказати про певний паритет в артилерії з противником. Адже в російської армії залишається перевага в кількості боєприпасів та артилерії. Однак ситуацію змінює прицільність та тактика використання артилерії Збройними силами України. Противник не відмовився від тактики вогневого валу. Хоча і простежується певна зміна динаміки обстрілів, що вказує на те, що російська армія має певні обмеження в боєприпасах.

Путін заявив про готовність розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

Білоруський військовий експерт Олександр Алєсін розповів, що нині ніякої реакції від влади Білорусі на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї немає. За його словами, білоруси в очікуванні такої реакції від Олександра Лукашенка. Експерти ж зійшлись на думці, що відбулось те, що було неминучим. До цього в Білорусі та Росії готувались кілька останніх років.



Олександр Алєсін зауважив, що білоруське суспільство зовсім не розуміє про наслідки рішення про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Алєсін переконаний, що білоруське суспільство буде повністю підтримувати позицію Лукашенка щодо цієї ситуації. Експерти прекрасно розуміють, що всі ядерні обʼєкти після розміщення такої зброї на території Білорусі будуть під прицілом американських стратегічних сил. Алєсін також переконаний, що тактична ядерна зброя на території Білорусі буде виконувати роль євростратегічної. Вся тактична ядерна зброя в Білорусі буде направлена на територію Польщі, Німеччини, Естонії, Литви та Латвії. Також це є загрозою і для України.



Російський ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ2 "Тополь-М".



За словами Алєсіна, заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі та підготовку сховищ для відповідних ракет була неочікуваною. Особливо це стосується його слів про завершення будівництва сховищ для ракет з ядерним боєзарядом. На території Білорусі в радянські часи була велика кількість сховищ для тактичних ядерних ракет. Оскільки більш ніж половина всіх радянських ракет малої та середньої дальності знаходились в Білорусі. Також на території Білорусі було розміщено 81 стратегічні ядерні ракети. Алєсін наголосив, що за короткий проміжок часу підготувати нове сховище для ядерних ракет неможливо. Тому, цілком ймовірно, що росіяни хочуть використати старі радянські сховища на території Білорусі.