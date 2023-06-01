Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російська ядерна зброя для Лукашенка – це пояс шахеда на ньому та його режимі. Він ще і підставив всю країну, всіх білорусів, яких хоче виставити заручниками ядерних погроз РФ. Погрожують ядерною зброєю Путін, Медвєдєв та ще 2-3 особи з путінського оточення, і Лукашенко приєднався, одягнувши цей пояс шахеда, а зовсім не пасок безпеки. Чому? По-перше, розповсюдження ядерної зброї Росією на територію Білорусі – черговий міжнародний злочин. Однак це ще є ударом і по Китаю, союзником якого себе виставляв Путін та Росія", - прокоментував ексголова СБУ.

Валентин Наливайченко зазначив, що Китай та Індія неодноразово попереджали, навіть просили й вимагали від Росії не використовувати та не розповсюджувати ядерну зброю на території інших країн. А Путін плюнув їм в обличчя, і зараз з Лукашенком грається у розповсюдження ядерної зброї РФ на території Білорусі.

"Другий момент – ця зброя залишається російською зброєю під керівництвом РФ. Лукашенко збрехав у друге, бо ніякої ядерної зброї він не отримає, вона буде у руках Путіна. І третій момент, важливо розуміти, що антипутінська коаліція країн, які володіють ядерною зброєю стримування, ставляться до всіх цих погроз дуже скептично, але все перевіряють і відстежують. А свою зброю стримування розвантажили та підготували для можливого застосування у відповідь або знищення ядерних боєголовок на території РФ. Як ви думаєте, випадково чи ні саме зараз заплановані у Німеччині найбільші авіаційні навчання всіх країн-членів НАТО? Натівська авіація готується, щоб жодна ядерна ракета не вилетіла, щоб ядерні ракети Путіна і залишилися на тих територіях, де розташовані. Ніхто у світі на ядерний шантаж Путіна не ведеться, але готуються серйозно", - зауважив Наливайченко.