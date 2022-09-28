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Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, а не як блеф, - Меркель

28 вересня, 2022 середа
14:15
війна з Росією Ангела Меркель

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала міжнародну спільноту не сприймати ядерні погрози Володимира Путіна як блеф

Про це вона заявила на відкритті Фонду федерального канцлера Гельмута Коля, цитує Süddeutsche Zeitung.

За словами Меркель, висловлювання президента РФ міжнародній спільності варто сприймати серйозно. Це, на її думку, не вияв слабкості Заходу, а прояв політичної мудрості.

"Сприймати слова серйозно, не ігнорувати їх, думаючи, що це блеф, але розглядати їх серйозно. Це в жодному разі не ознака слабкості або згоди, це ознака політичної мудрості", - сказала вона.

  • Президент Польщі Анджей Дуда на ядерний шантаж Путіна заявив, що США також мають кнопки, які запускають ядерну зброю.
  • Пізніше Зеленський припустив, що погрози президента РФ щодо застосування ядерної зброї можуть стати реальністю.
  • 26 вересня стало відомо, що Захід уже готує сценарії реагування на випадок використання РФ ядерної зброї.
  • Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вже мають план дій, якщо Росія використає ядерну зброю.

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