Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо говорити, чому Захід не піде на домовленості з Лукашенком, то він вчинив одну важливу помилку. Окрім усього, що творилося з серпня 2020 р, треба виділити останнє спілкування з Путіним на камеру про поставки "Іскандерів-М" з ядерними боєголовками на бойове чергування на території Білорусі. Будь-який ядерний шантаж, будь-який крок у цьому напрямку означає остаточну і безповоротну відмову в будь-якому компромісі, домовленості тощо. І Лукашенко до останнього моменту, поки це не прозвучало, міг ще щось говорити", - зазначив Фейгін.

Політик додав, що до офіційних заяв про розміщення ядерної зброї на території Білорусі Лукашенко ще міг домовитися із Заходом, але тепер ніхто його не слухатиме.

"Лукашенко міг політвʼязнів відпустити чи ще щось. А тут як? Захід же бачив, як він із мігрантами влаштовував неприємності спочатку на кордоні з Литвою, а потім з Польщею. Вони ж бачили, як він літаки посадив. А тут уже, вибачте, боєголовки. Це вже з усіх боків too much. На це взагалі ніхто не погодиться - щоб йому оце все дозволити. Тому я думаю, що, найімовірніше, Лукашенко все далі заходитиме в цей глухий кут. Подивимось, як він спробує випетляти", - зауважив Марк Фейгін.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку.

5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

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