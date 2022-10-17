Так, мої котики та зайчики, тут після ранкового мопед-шоу над Києвом почув кілька зойків на тему "хто і чому їх пропустив?!".

Так от, доповідаю теоретикам ППО: "шахеди" саме тим і паскудні, що від початку зроблені як зброя для партизанів та терористів — дешева, середненької ефективності, натомість малопомітна. Вони летять на висотах до 200 м, що свідомо нижче ніж висоти, які відстежують абсолютна більшість радарів традиційної ППО. Фактично виявити їх можна лише на звук або візуально, тобто коли вони вже дуууже близенько. А до того ж коли вони літають на такій малій висоті над житловою забудовою, то вполювати їх з бойового літака (як найчастіше наші збивають "Калібри") стає анріал через дуже високу ймовірність влучання по цій самій житловій забудові.

Звісно ж, ідеальної вундервафлі не буває, тож із переваги "шахеда" витікає і його недолік — коли його вже побачили, його можна збити не лише із ПЗРК (поки що головний спосіб, яким їх перехоплюють), але навіть зі звичайної "стрілковухи". Непросто, бо влучити у летючу ціль то загалом непроста задача (спитайте мисливців на качок чи бекасів), але все ж реально. І над тим, як таке влучання перевести із розряду майже випадкової удачі у розряд стандартного враження цілі, вже активно працюють.

Хто схоче принагідно сам порозважатись полюванням на пролітаючий "мопед" - нагадую, що при стрільбі по повітряній цілі треба цілитись не в неї, а перед нею, на відстань що дорівнює кільком видимим довжинам самої цілі (називається "брати упередження", тобто цілити не туди, де мопед зараз, а де він буде за той час поки долетять Ваші кулі). Як саме вирахувати упередження — на жаль, у зенітних комплексах це робить комп'ютер, на основі знання про швидкість цілі та швидкість снаряда. При стрільбі з рук замість компа ваша "інтуйовіна" та "випуклий морський глаз", тому зазвичай і ефективність така собі, делікатно кажучи ну але за умови наявності неміряного бк чом би й не порозважатись, гірше не буде приблизно 3-5 довжин цілі — найпоширеніше упередження, "середнє по палаті".

Єдине що варто пам'ятати при подібних розвагах — якщо ви у житловій забудові, в першу чергу, оцініть ймовірність потрапляння ваших куль не в "мопед", а у вікна квартир інших будинків і якщо тільки вона не дорівнює нулю — краще утриматись від "салюту", і дати працювати професіоналам із ПЗРК.

Ну і звісно ж головне — не вестись на вороже ІПСО про "незборимість" їхніх мопедів, "нездатність" нашої ППО їм протидіяти, і не розганяти зраду про те "хто їх пропустив". Це — війна, мої котики та зайчики, кожна сторона дошкуляє іншій як вміє. Жодна зброя не має 100% ефективності, але і жодний захист не може дати 100% перехоплення всього що летить. Ворог прикупив у досвідчених іранських терористів новий спосіб ускладнити нам життя, наші вчаться працювати із новими об'єктами, вчаться дуже швидко та ефективно. Нормальний робочий процес, фіглі там.

Не пускаємо соплі, і все буде Україна!

Джерело

Про автора. Євген Дикий, науковець, військовий

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