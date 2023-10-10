Як отримати тест-смужки українцям із цукровим діабетом І типу безплатно або з невеликою доплатою: пояснення МОЗ
З 8 жовтня українці з цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації, тобто безоплатно або з невеликою доплатою
Про це заявила пресслужба МОЗ.
На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок. Держава частково чи повністю покриває вартість цих смужок.
Для того, щоб отримати тест-смужки в межах програми, необхідно мати електронний рецепт.
Де взяти рецепт
"Такий рецепт може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар “первинки” (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ)", - розповіли в МОЗ.
Якщо ж пацієнт перебуває на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, тест-смужки йому можуть продати й за паперовим рецептом.
У МОЗ наголосили, що для отримання тест-смужок у межах програми реімбурсації потрібно звернутися до аптеки, яка має договір НСЗУ за програмою "Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові". Знайти відповідну аптеку можна на сайті НСЗУ.
- З 1 липня медпрепарати з переліку "Доступні ліки" продають лише за електронним рецептом. Виключення зробили тільки для ТОТ і зони бойових дій.
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