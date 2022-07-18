Як потрапити на окуповану територію Луганщини: покрокова інструкція від ОВА
Виїзд здійснюється власним транспортом за попереднім записом і через чітко визначені блокпости
Про це повідомили у Луганській ОВА.
Для оформлення виїзду власним транспортом на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області необхідно подати заяву встановленої форми (завантажити за посиланням), або заповнити GoogleФорму: https://forms.gle/oVs7sQmfRxJgRVJ49.
Колони транспорту формують щоденно з 09:00 до 16:00 у Запоріжжі на паркувальному майданчику біля авторинку за адресою: Оріхівське шосе, 36. В’їзд на територію Луганської області здійснюють через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське Запорізької області.
За додатковою інформацією можна звернутись на телефон гарячої лінії: 099-213-888-1.
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