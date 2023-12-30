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Як працює бізнес в умовах війни: кейс "Опті Глобал"

30 грудня, 2023 субота
09:39
Новини

Група компаній "Опті Глобал" цьогоріч збільшила прибутки на 19,4% порівняно з 2022 роком. Частину доходів спрямували на ЗСУ

Про це Еспресо розповів власник "Опті Глобал" Петро Ковтун.

За його словами, 2023 рік був непростим, але кращим за попередній. Opti Taxi присутні вже в 38 містах України.

Компанія готувалася до блекаутів, закупила генератори та "старлінки", аби українці мали безперебійний доступ до сервісу таксі. За словами Петра Ковтуна, сьогодні спостерігаються тренди, коли недостатньо просто надавати послугу. Потрібно запропонувати щось додаткове та корисне. Тож компанія постійно дбає про те, аби для клієнтів та водіїв були додаткові вигідні умови та пропозиції. Зокрема йдеться про колаборації з представниками іншого бізнесу. Приміром, для водіїв таксі від партнерів може бути знижка на пальне чи послуги мийки, СТО тощо. Для пасажирів – це знижки у кіно, на книги тощо. 

"Цим самим ми стимулюємо працювати, користуватися послугами таксі й отримувати приємні бонуси", - пояснив підприємець.

За словами Петра Ковтуна, нині його група компаній надає цілий спектр послуг.

"Починали ми з вантажних перевезень, потім додали таксі. Ми надаємо весь спектр транспортних послуг. Масштабувалися на всю Україну, пішли в Польщу та в Литву", - розповів він.

Окрім того, до складу групи компаній входять:

  • Opti Digital -  IT компанія, яка пропонує повний цикл розробки різних видів програм різними мовами програмування з використанням найновіших технологій, сайтів, фінансових систем будь-якої складності;
  • Opti People – рекрутингова компанія, яка пропонує професійний підбір персоналу для інших компаній;
  • Opti CONNECT- аутсорсинговий кол-центр;
  • Opti Consulting- компанія, що надає аудит, консультації, а також підтримку у відкритті та супроводі бізнесу.

З початку повномасштабного вторгнення група компаній "Опті Глобал" спрямовує частину прибутку на підтримку ЗСУ. Також у мобільному застосунку Opti Taxi одразу на головному екрані є відповідна іконка, натискаючи на яку клієнт може переказати кошти у благодійний фонд "Повернись живим", який має перевірену інформацію про потреби підрозділів Сил оборони та спрямує допомогу саме туди, куди потрібно.

Окрім того, "Опті Глобал" працює з благодійними фондами, які надають допомогу постраждалим від війни дітям. 

Петро Ковтун наголосив, що компанія прагне розвиватися. 

"Дуже швидко все змінюється, швидко треба приймати рішення. Триває війна, вона вносить свої корективи. А ще ми йдемо в Європу, змінюються закони, і нам треба підлаштовуватись під це законодавство, також трансформувати бізнес. І ми це робимо успішно", - сказав підприємець.

Компанія працює над тим, аби в наступному році Opti Taxi 579 було представлено в нових містах, зокрема на Волині, Хмельниччині та Львівщині. Також у планах – збільшення дохідності удвічі та виведення в прибуток збиткових напрямків.

"Головне – це перемога України у війні. Тож усі наші думки та зусилля мають виходити з цього. Планувати в нинішній ситуації – це невдячна справа. Адже не все залежить від нас. Однак ми все одно плануємо та віримо у краще", - резюмував Петро Ковтун.

Економіка
Україна
бізнес
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