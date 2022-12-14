Як українцям заощадити та не зіштовхнутися із шахраями?

Навіть у такі скрутні часи українські торгівельні мережі регулярно проводять акції та розпродажі.Так нещодавно вдало завершилася Black Friday.

У 2022 році економічна криза не минула навіть представників середнього класу та української еліти. За даними експертів Emporium лояльність та зацікавленість українців в різноманітних знижках та промокодах значно зросла за останні 9 місяців.

Хто взяв участь у розпродажі?

Акційні пропозиції великих торговельних марок обоюдно вигідні, як для представників бізнесу, так і для клієнтів.Заохочення клієнтів допомагає бізнесу вистояти. Досвід масштабних знижок українці перейняли у США. Ще декілька років тому дні великого розпродажу проводилися лише у брендових магазинах одягу та взуття або у великих торговельних мережах. У листопаді 2022 року отримати щедрі знижки клієнтам пропонували мікрофінансові установи, страхові компанії та банки. Наприклад, використовуючи Hotline Finance промокод користувачі мали можливість отримати знижку на страхування або оформити позику зі зниженою процентною ставкою.

Не оминула Чорна п’ятниця також і тих, хто мріяв придбати ноутбук або смартфон. Багато українських магазинів електроніки дуже скучили за покупцями та протягом тижня пропонували клієнтам взяти участь у тривалому святковому розпродажі. Тривалість акційного періоду кожна торговельна мережа встановлювала на свій розсуд.

Активну участь у святковому розпродажі прийняли такі великі торговельні мережі, як Comfy, "Фокстрот", "Ельдорадо", "АЛЛО" та інші. "Круті знижки" досягали від 7 до 70%. Понад мільйон товарів різної категорії були доступні по привабливій вартості.

Замовлення за кордоном

Дехто з мешканців України вважає, що замовлення товарів із-за кордону сьогодні – це зайва розкіш. Із-за тривалих бойових дій у країні досить довго не працювала доставка з AliExpress та інших закордонних маркетплейсів й брендових магазинів.

AliExpress розпочав свою роботу в Україні ще з 15 червня 2022 року. З жовтня цього року маркетплейс знов приймати замовлення на всі групи товарів, у тому числі на електроніку. Сьогодні це особливо актуально. Люди замовляють ліхтарики, акумулятори та інші важливі деталі. Але є один нюанс, платформа не гарантує отримання замовлення у стандартний 30-тиденний термін.