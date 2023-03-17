Як виготовити писанки та крашанки на Великдень
За традицією Великодні яйця фарбують у Чистий четвер. Сьогодні познайомимось з кількома техніками фарбування
Писанка
Що нам потрібно?
- Біле яйце
- натуральний віск
- свічка
- оцет
- писачок
- барвники
А далі:
- знежирюємо яйце за допомогою оцту
- наносимо на шкаралупу простим олівцем бажаний малюнок
- натуральним воском за допомогою писачка покриваємо місця, які необхідно захистити від фарби
- крок за кроком цим самим методом розмальовуємо всі задумані елементи, занурюючи яйце у фарбу (від найсвітлішого відтінку барвника до найтемнішого)
- під кінець, нагріваючи яйце над свічкою, видаляємо віск
- отримуємо різнокольорову писанку із цілим спектром кольорів
Крашанка
- Занурюємо білі яйця у настій, який може надати їм свій колір.
- Настої роблять з: чорниці, куркуми, бурячків, цибулиння, малини, смородини, чаю, кави, петрушки й шпинату тощо.
- Жовтий колір дає куркума, у відвар якої занурюємо яйця на двадцять хвилин.
- До настоянки з буряків додають дві столові ложки оцту на третину літра води. Яйця повинні в настої полежати теж до двадцяти хвилин. Результат – красивий рожевий колір.
- Відвар цибулиння дає червоні відтінки. 2 склянки цибулиння на 2 літри води варимо годину. Проціджуємо відвар, занурюємо туди яйця й варимо їх в цьому ж відварі до готовності.
- Зелений колір крашанкам дадуть настоянки з петрушки та шпинату.
Крапанка
- Писачком замальовуємо нагрітим воском ті місця, які бажаємо бачити не зафарбованими
- Занурюємо яйця у найсвітлішу фарбу
- знову накрапаємо віск плямками
- занурюємо вже в темнішу фарбу
- процес продовжуємо до найтемнішого барвника
- на завершення роботи знімаємо віск методом нагрівання яйця над свічкою
фото: Getty Images
Дряпанка
- яйце фарбуємо темним барвником
- далі наносимо орнамент олівцем
- далі голкою видряпуємо намальований орнамент
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