"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі якщо буде доведено умисне пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією, реакція Альянсу буде миттєвою
Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі щодо підтримки України
"Контакти з Фінляндією та Естонією щодо атаки на газопровід, який проходить між цими двома країнами, підтримуються на вищому політичному рівні. Ми спілкувались з керівниками цих країн. Фінляндія є членом НАТО. Ми обмінюємось даними, використовуючи різні платформи. Зокрема, й щодо секретної інформації", - зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив на важливості проведення розслідування щодо атаки на газопровід між Фінляндією та Естонією.
"Зараз дуже важко визначити причину пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією. Ми розуміємо, що зараз триває розслідування й допоки ми не дізнаємось результати й ми не дізнаємось офіційних висновків, на жаль, зарано робити власні. Проте, якщо буде доведено, що ця атака була умисна, то наша відповідь буде миттєвою. Тому зараз дуже важливо зʼясувати причину цього інциденту. Оскільки ситуація дуже серйозна", - додав він.
- 10 жовтня Iltalehti з посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки Фінляндії проінформували, що газопровід Balticconnector, який є важливим елементом енергетичної інтеграції Прибалтики з ЄС, був пошкоджений невідомими агентами, які також зруйнували комунікаційний провід. За даними експертів, це могла бути операція Росії
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