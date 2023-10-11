"Якщо буде доведено, що це була спрямована атака, то реакція НАТО буде миттєвою": Столтенберг про пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі щодо підтримки України

"Контакти з Фінляндією та Естонією щодо атаки на газопровід, який проходить між цими двома країнами, підтримуються на вищому політичному рівні. Ми спілкувались з керівниками цих країн. Фінляндія є членом НАТО. Ми обмінюємось даними, використовуючи різні платформи. Зокрема, й щодо секретної інформації", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив на важливості проведення розслідування щодо атаки на газопровід між Фінляндією та Естонією.

"Зараз дуже важко визначити причину пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією. Ми розуміємо, що зараз триває розслідування й допоки ми не дізнаємось результати й ми не дізнаємось офіційних висновків, на жаль, зарано робити власні. Проте, якщо буде доведено, що ця атака була умисна, то наша відповідь буде миттєвою. Тому зараз дуже важливо зʼясувати причину цього інциденту. Оскільки ситуація дуже серйозна", - додав він.