"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман

Про це Гетьман розповів в етері Еспресо.

"Якщо Авдіївку доведеться залишити, то це суттєво, стратегічно не вплине на лінію східного фронту, від Куп’янська до Вугледара", - сказав ветеран.

За словами майора запасу, американський Інститут дослідження війни заявив, що найімовірніше Росія витрачає таку велику кількість сили та техніки не тому, що цей об’єкт для них такий важливий з військової точки зору - більше з політичної для того, щоб можна було показати якісь перемоги.

"Лінія фронту не може бути стаціонарною, бо вона проходить по вогневих позиціях, які постійно змінюються. Тримати там війська заради того, щоби просто тримати, ніхто не буде, тим більше якщо виникне реальна ймовірність оточення, то командування дасть відвід військ", - наголосив Гетьман.