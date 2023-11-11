Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман

11 листопада, 2023 субота
17:54
Війна з Росією Авдіївка

Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, заявив, що великого тактичного значення Авдіївка для української армії не має

Про це Гетьман розповів в етері Еспресо.

"Якщо Авдіївку доведеться залишити, то це суттєво, стратегічно не вплине на лінію східного фронту, від Куп’янська до Вугледара", - сказав ветеран. 

За словами майора запасу, американський Інститут дослідження війни заявив, що найімовірніше Росія витрачає таку велику кількість сили та техніки не тому, що цей об’єкт для них такий важливий з військової точки зору - більше з політичної для того, щоб можна було показати якісь перемоги.

"Лінія фронту не може бути стаціонарною, бо вона проходить по вогневих позиціях, які постійно змінюються. Тримати там війська заради того, щоби просто тримати, ніхто не буде, тим більше якщо виникне реальна ймовірність оточення, то командування дасть відвід військ", - наголосив Гетьман.

  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
  • 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Читайте також:
Жозеп Боррель
11 листопада, 2023 субота
Ключова країна ЄС має "багато питань" до ідеї надання Україні 20 млрд євро, - Reuters
окупанти рф
10 листопада, 2023 п'ятниця
Допоміг колонам окупантів дістатись Київщини по території Сумської області: до 15 років за ґратами засуджено агента РФ
"Зоря" - "Маккабі", Ліга конференцій
10 листопада, 2023 п'ятниця
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після поразки у матчі з "Маккабі"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
18:02
OPINION
Михайло Косів
Про джерела запроданства в Україні
18:00
Ексклюзив
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
17:53
На фото: Останній концерт "Бумбокс" у Маріупольському драмтеатрі
Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ
17:41
Оновлено
обстріл Херсона
РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: 1 загиблий, четверо поранених, пошкоджено будинок депутата
17:18
Німеччина уряд
Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
17:05
Ексклюзив
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
16:59
прем'єра фільму "Киснева станція"
У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:34
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:56
Огляд
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
15:46
постраждала тигриця
Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
15:43
Митрополит УПЦ МП Павло
З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
15:33
Ексклюзив
Херсонщина
Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
15:16
фейк
У мережі шириться фейк, що нібито бойовики ХАМАСу провели спільні навчання з бійцями "Азову"
15:05
Віталій Портников
За відключення низки українських телеканалів з цифрового мовлення не відповіла жодна структура, - Портников
15:03
ДТП
Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина
15:00
Ексклюзив
Путін і Токаєв
На початку вторгнення Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ, - генерал Мусаєв
14:49
За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей
14:46
Дизпаливо
Паливо для ЗСУ стане кольоровим: дизель - червоним, бензин - зеленим
14:29
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну дронами. На підступах до Києва ППО знищила усі "шахеди", на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині є влучання
14:28
Тала вода тече по льодовиковому щиту Гренландії
Швидкість танення льодовиків у Гренландії за останні 20 років збільшилась у 5 разів. У чому причина
14:28
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до альянсу без окупованих Росією територій
14:22
На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров
14:22
Ілон Маск
Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск
14:13
Херсон
Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза
14:06
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Ми будемо потрібні НАТО не менше, ніж він нам
14:04
Оновлено
Спецоперація ГУР: у Рязанській області РФ потяг із 19 вагонами зійшов із рейок, - ЗМІ
13:50
Удар РФ по Грозі 5 жовтня: у лікарнях залишаються двоє постраждалих
13:45
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
"Ймовірно, мова йшла про будівництво атомної станції": екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв про зустріч Путіна та Токаєва
13:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 листопада: долар дорожчає, євро відносно стабільне
13:33
окупанти Мелітополь
Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру
13:28
На фото: гурт The Beatles
Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти
13:11
Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень
Уряд Німеччини виділив €10 млн для створення в Україні центрів передових досліджень
13:03
сектор Гази
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
12:45
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок ворожих атак на Сумщині пошкоджено підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 11 листопада
12:31
Володимир Зеленський
"Україна завжди повертається": Зеленський привітав українців з першою річницею визволення Херсона
12:30
Волноваха
В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV