"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, заявив, що великого тактичного значення Авдіївка для української армії не має
Про це Гетьман розповів в етері Еспресо.
"Якщо Авдіївку доведеться залишити, то це суттєво, стратегічно не вплине на лінію східного фронту, від Куп’янська до Вугледара", - сказав ветеран.
За словами майора запасу, американський Інститут дослідження війни заявив, що найімовірніше Росія витрачає таку велику кількість сили та техніки не тому, що цей об’єкт для них такий важливий з військової точки зору - більше з політичної для того, щоб можна було показати якісь перемоги.
"Лінія фронту не може бути стаціонарною, бо вона проходить по вогневих позиціях, які постійно змінюються. Тримати там війська заради того, щоби просто тримати, ніхто не буде, тим більше якщо виникне реальна ймовірність оточення, то командування дасть відвід військ", - наголосив Гетьман.
- 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
- Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
- 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
- Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.
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