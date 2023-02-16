Якщо Лукашенка не замінять на більш поступливу кандидатуру, Білорусь не вступить у війну, - генерал-майор СБУ Ягун
Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч, вважає, щоб Росії спробувати залучити білоруську армію у війні на території України, треба або здійснити якусь провокацію на кордоні, або справді міняти Лукашенка
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На мою думку, Лукашенко буде тримати позицію невтручання до самого останнього моменту. Якщо він не буде змінений на якогось більш поступливого фігуранта, то Білорусь не вступить у війну. Є до цього багато факторів, один з них – ментальний. Вони дуже бояться соціального вибуху у Білорусі через значні втрати білоруської армії. Білорусь – це не Росія, білоруське населення сприйме дуже і дуже негативно втрати у незрозумілій для них війні за межами своєї країни. Протестний потенціал завжди був, буде і зараз існує у Білорусі. А Росії треба або здійснити якусь провокацію, утворити казус беллі (формальний привід для розв'язування війни – ред.) на кордоні, або справді міняти Лукашенка", - прокоментував генерал-майор Служби безпеки України.
Віктор Ягун зазначив, що Лукашенко провокує представників ОДКБ, і це його гра на випередження, тобто така гра перекидування м'яча з одного поля на інше, яка буде продовжуватися.
"Я думаю, Білорусь найближчим часом, особливо білоруські війська точно не будуть брати участь у бойових діях на території України", - сказав Ягун.
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