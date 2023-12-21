Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що треба продовжувати інвестувати в своїх союзників і партнерів, щоб розв'язати проблеми, які впливають на життя американського народу
Про це передає "Голос Америки".
"Якщо ми хочемо вирішити проблеми, які впливають на життя американського народу, то ми повинні продовжувати інвестувати в себе, у нашу мережу союзників і партнерів, у нашу здатність вирішувати глобальні виклики. А для цього нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит президента на фінансування потреб національної безпеки", - вважає держсекретар.
Водночас щодо провалів голосування Конгресу США за додаткову підтримку Україні Блінкен застеріг: "Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед".
За його словами, якщо голосування про допомогу "зазнає невдачі", то від цього виграють Росія, Іран і Китай.
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Блінкен також згадав внесок європейських країн та назвав цю співпрацю "можливо, найкращим прикладом розподілу тягаря", який він бачив упродовж власної кар'єри.
- Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування.
- До цього Кірбі заявляв, що допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру".
- Раніше Сенат США відклав різдвяні канікули, аби ще раз голосувати за законопроєкт із допомогою Україні.
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