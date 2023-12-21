Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України

Про це передає "Голос Америки".

"Якщо ми хочемо вирішити проблеми, які впливають на життя американського народу, то ми повинні продовжувати інвестувати в себе, у нашу мережу союзників і партнерів, у нашу здатність вирішувати глобальні виклики. А для цього нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит президента на фінансування потреб національної безпеки", - вважає держсекретар.

Водночас щодо провалів голосування Конгресу США за додаткову підтримку Україні Блінкен застеріг: "Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед".

За його словами, якщо голосування про допомогу "зазнає невдачі", то від цього виграють Росія, Іран і Китай.

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Блінкен також згадав внесок європейських країн та назвав цю співпрацю "можливо, найкращим прикладом розподілу тягаря", який він бачив упродовж власної кар'єри.