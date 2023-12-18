Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист контролера Пентагону Майкла МакКорда.

Міністерство оборони США витрачає свої останні $1,07 млрд на закупівлю нової зброї та обладнання для України. 30 грудня рахунки будуть порожніми.

"Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки", - написав МакКорд у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату.

Зазначається, що цей лист посилить тиск на Конгрес, який досі не затвердив виділення $60 млрд допомоги Україні.

"З метою захисту військової готовності США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткового, департамент передбачає, що буде можливий лише один додатковий пакет скорочення", – сказав МакКорд.

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на $200 млн, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння. Після цього Пентагон зможе надіслати Україні ще один пакет допомоги, сказав МакКорд.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України

Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.

Представники обох партій в Конгресі США заявили про позитивні очікування щодо переговорів по міграційній реформі, що є передумовою для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.