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Переговори у Сенаті США, які мають розблокувати нову допомогу для України, просунулись, - The Hill

18 грудня, 2023 понедiлок
05:25
Війна з Росією Сенат США

Представники обох партій в Конгресі США заявили про позитивні очікування щодо переговорів по міграційній реформі, що є передумовою для ухвалення допомоги Украіні, Ізраїлю і Тайваню

Про це пише The Hill.

“Попри те, що багато законодавців заявляють про досягнення прогресу в переговорах про кордон, вони висловлюють різні погляди щодо того, коли угода дійсно буде досягнута", - йдеться у повідомленні.

Сенатор від Демократичної партії Джо Манчін заявив, що потенційна домовленість щодо питання кордону може бути погоджена вже цього тижня.

"Це те, на що я справді дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось наступного тижня, і ми залишатимемося там, доки не зробимо це",- додав законодавець.

Оцінки про те, що переговори значно просунулися вперед, висловили також сенатори-демократи Кріс Кунс, Кріс Ван Голлен та республіканець Джон Корнин.

Водночас сенатор Ліндсі Грем заявив, що очікує продовження переговорів наступного року, оскільки, за його словами, сторони не наблизилися до спільного рішення.

У виданні зазначають, що при умові, якби Сенат і Білий дім дійшли згоди щодо кордону, "це, ймовірно, зіткнеться з важкою боротьбою в Палаті представників, оскільки деякі республіканці сигналізували, що вони, можливо, хочуть більш суворих положень про кордон, ніж те, що запропонують демократи, які очолюють Білий дім і Сенат".

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України

Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.

Світ
Економіка
США
підтримка України
допомога США Україні
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