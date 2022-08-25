Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо допустити, що Росія домовиться з Північною Кореєю про 100 тис. найманців в обмін на енергоресурси, які потрібні корейцям, то перекидання такої маси військ не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний", - підкреслив Киричевський.

За словами військового експерта, ці найманці будуть їхати на раритетних танках.

"Копіями радянських Т-54, Т-55 та зі своїми радянськими гарматами зразка 1950 року. Літаки, яки вони мають - це теж музейні експонати, а не реактивні винищувачі. Якщо Північна Корея погодиться на пропозицію Кремля - це допоможе США назавжди розв'язати проблему диктаторського режиму Північної Кореї", - зауважив Киричевський.

13 липня КНДР повідомила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР"Того ж дня Україна заявила про розірвання дипвідносин з Північною Кореєю через визнання "ЛДНР".

15 липня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих та незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну.

19 липня посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

1 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на десятій оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї сказав, що Північна Корея готується здійснити сьоме випробування ядерної зброї.

Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини"