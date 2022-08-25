Якщо Північна Корея погодиться надати кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, як тільки виникнуть перші ознаки, що Північна Корея починає перекидати війська через територію Росії для війни проти України - це каталізує підтримку США
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо допустити, що Росія домовиться з Північною Кореєю про 100 тис. найманців в обмін на енергоресурси, які потрібні корейцям, то перекидання такої маси військ не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний", - підкреслив Киричевський.
За словами військового експерта, ці найманці будуть їхати на раритетних танках.
"Копіями радянських Т-54, Т-55 та зі своїми радянськими гарматами зразка 1950 року. Літаки, яки вони мають - це теж музейні експонати, а не реактивні винищувачі. Якщо Північна Корея погодиться на пропозицію Кремля - це допоможе США назавжди розв'язати проблему диктаторського режиму Північної Кореї", - зауважив Киричевський.
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