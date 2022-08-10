Якщо Путін досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей, - президент Литви
Гітанас Науседа вважає, що президент РФ прорахувався зі сценарієм війни в Україні
Про це президент Литви заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так", – сказав Науседа.
Але дійшло до ситуації, коли за словами литовського лідера, "конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів".
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"Конфлікт буде вирішено на полі бою...Я не бачу інших альтернатив і ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні. Всі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу", - вважає Науседа.
"Дуже важливо відзначити, що апетиту Владіміра Путіна немає меж. Якщо він досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою — країни Балтії, можливо, Польща, можливо Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик — у форматі НАТО та Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна", - додав він.
- 10 липня стало відомо, що Чехія відправить 1200 військовослужбовців на східний кордон НАТО.
- Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу ЗСУ за 10 липня, на Харківському напрямку росіяни намагаються покращити логістичне забезпечення.
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