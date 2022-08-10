Українські дипломати працюють над оскарженням місця Росії в ООН, - дипломат Єльченко

Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Це дійсно цікава історія. Мені здається, що це була серйозна помилка російських дипломатів і юристів. Єльцину хотілось якомога швидше забрати собі все радянське, в тому числі, місце в ООН та Раді Безпеки, а головне – це право вето у Раді Безпеки. Для цього були перейдені деякі червоні лінії. Прикрились ганчіркою так званою Алматинської декларації, яку у грудні 1991 року підписали країни СНД", - сказав він.

За словами Єльченка, у документі був пункт, що країни СНД визнають Росією правонаступницею СРСР.

"По-перше, юридично це все виглядає доволі несерйозно. Україна хоч і підписала цю декларацію, але ми ніколи статут СНД не ратифікували. Будь-який юрист вам скаже, що Україна де-юре не була членом СНД. Українські дипломати, зокрема Антон Бутейко, який був юридичним радником МЗС, категорично були проти підписання декларації. Як розповідають деякі свідки, Бутейко буквально тримав за руку Кравчука і намагався його відговорити, або зробити це з винятками. Тоді його не послухали. Була політична доцільність, всі були в ейфорії, що Єльцин, така хороша Росія і головне, що ми мирно розлучилися. Ніхто не думав про можливі наслідки", - зазначив дипломат.

Єльченко додав, в Алмати був тиск Росії плюс добра воля країн СНД.

"Грузія не підписала цю декларацію і можна б було скористатися цим. 10 років тому виникали ідеї та пропозиції підставити під сумнів все це. Це декларація стала основою листа Єльцина до Генасамблеї ООН в кінці грудня, 1991 року, коли він написав генсеку, що було таке рішення в Алматі і всі країни СНД не заперечують проти того, що РФ стала правонаступницею СРСР в ООН. Там це рішення сприйняли з полегшенням. Немає Радянського Союзу, буде Росія – ніхто ж не проти", - сказав він.

За словами дипломати, українцям вдалося знайти вже набагато пізніше в архівах ООН секретний документ.

"Один із співробітників ООН нам таємно зробив копію і вона є в наших архівах. Це службова записка юридичного радника Генсека ООН, другої людини в ієрархії, без якої жодне рішення не ухвалюється. Він на сторіночку все написав, що якщо дивитись з точки зору юридичної чистоти, то Росія має подати нову заявку і вона має бути схвалена Генеральною Асамблеєю ООН, а потім ця рекомендація схвалюється Радою Безпеки. Ніяких проблем з цим не було б. Тому це була довгограюча помилка російських дипломатів. От пройшло 30 років і ця міна вибухнула", - сказав Єльченко.

Він висловив певність, що це питання буде надалі просуватися, зараз дипломати в ООН над цим працюють.



"Нам головне зібрати базу підтримки, щоб це рішення було якимось чином оскаржено. Є різні шляхи, можна просто піти в Генеральну Асамблею з пропозицією схвалити коротку рекомендацію для Росії знову подати заявку на членство в ООН. Для цього треба дві третини голосів, це не так просто над цим треба працювати. Тоді ми не будемо говорити про вигнання Росії з ООН. Це складно, тому що є багато країн, залежних від Росії. Вона ж не буде сидіти чекати і нічого не робити, а буде з ними працювати. Набрати 2/3 голосів на користь такого рішення буде доволі складно, а потім ще Рада Безпеки має це затвердити, а там вето РФ", - зазначив дипломат.

Єльченко розповів про інший шлях щодо оскарження місця Росії в ООН,

"Піти в міжнародний суд ООН. Є десятки прецедентів в міжнародній історії, коли до нього звертались по рішення: "Це так чи ні?". Тут головне правильно сформувати питання, без всіляких наїздів на Росію. Залишити питання агресії, порушення міжнародного права, тому що, це вже політика. Це не збільшить базу підтримки в ООН. А якщо поставити питання дуже коректно і акуратно : "Є такі документи – декларація в Алмати, лист Єльцина, отаке було схвалене рішення. Яка думка міжнародного суду – це правильне чи неправильне рішення?" .Там сидять досвідчені юристи, вони поза політикою і мені здається, що тут є певні перспективи. Цим шляхом можна й треба йти. Я знаю, що наші дипломати над цим працюють", - підсумував дипломат.