Якщо Путін поїде в ПАР - його навряд чи заарештують, - політолог Гарань
Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", заявив, що якщо президент РФ приїде в Південно-Африканську Республіку - його навряд чи заарештують
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо Путін туди поїде (ПАР - ред.) - навряд чи його хтось там заарештує, хоча з формальної точки зору, ПАР, як країна, яка підписала Римський статут і член Міжнародного кримінального суду - має це зробити", - зазначив він.
Також Гарань повідомив, що раніше був прецедент, коли приїжджав до ПАР президент Судану Омар аль-Башир, на якому теж був воєнний злочин і, на якого теж видали дозвіл на арешт.
"Його не арештували, хоча судова система казала, що його треба заарештувати. Тому, те, що відбуваються зараз, оті дебати навколо того поїде Путін, чи не поїде, і яка позиція Південної Африки - воно має формальний вибір, заарештують Путіна чи ні, бо є дуже багато версій, що він туди не поїде", - зазначив він.
Політолог також додав, що перше, чому президент РФ може не приїхати до ПАР - тому, що побоїться залишити Росію, "тому, що може відбутися без нього якесь усунення від влади".
Друге - через те, що будуть численні демонстрації, у тому числі й в ПАР проти нього. Третє, що насправді це дійсно поставить "на розтяжку" ту саму Південну Африку та інші країни, яким треба буде сидіти з людиною, дозвіл на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд".
- 26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.
- 1 травня стало відомо, що влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.
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