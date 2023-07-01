Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білорусам сказали, що 25 тисяч головорізів, ґвалтівників й серійних вбивць привезуть у Білорусь разом зі своєю зброєю. Білорусам це відверто не подобається, але їх ніхто не слухає. А Лукашенко відчув слабкість Путіна й повертаються ті часи, коли він при слабкому Єльцині марив зайняти московський трон. Таке враження, що ця ідея повертається до нього. Лукашенко знову спробує вийти на російський медійний простір та зайти в електоральне поле. Він сподівається, що, якщо Путін помре, чи щось з ним трапиться, він отримає шанс стати після Путіна царем "всєя Русі", - припустив Бульба.

Засновник "Білого легіону" також додав, що у Росії сподівалися, саме Лукашенко стане ініціатором створення нового Радянського Союзу.

"При ранньому Путіні Лукашенко перший отримував доклади від служби зовнішньої розвідки. Лукашенко є протеже Росії. Вони сподівалися, що саме він стане ініціатором створення нового Радянського Союзу. Росія вклала у Лукашенко 250 млрд доларів", - зазначив Бульба.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.





