Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
Ексклюзив

Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба

1 липня, 2023 субота
18:42
Війна з Росією лукашенко з путіним

Громадський діяч, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що Лукашенко хоче обійняти посаду Путіна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білорусам сказали, що 25 тисяч головорізів, ґвалтівників й серійних вбивць привезуть у Білорусь разом зі своєю зброєю. Білорусам це відверто не подобається, але їх ніхто не слухає. А Лукашенко відчув слабкість Путіна й повертаються ті часи, коли він при слабкому Єльцині марив зайняти московський трон. Таке враження, що ця ідея повертається до нього. Лукашенко знову спробує вийти на російський медійний простір та зайти в електоральне поле. Він сподівається, що, якщо Путін помре, чи щось з ним трапиться, він отримає шанс стати після Путіна царем "всєя Русі", - припустив Бульба.

Засновник "Білого легіону" також додав, що у Росії сподівалися, саме Лукашенко стане ініціатором створення нового Радянського Союзу.

"При ранньому Путіні Лукашенко перший отримував доклади від служби зовнішньої розвідки. Лукашенко є протеже Росії. Вони сподівалися, що саме він стане ініціатором створення нового Радянського Союзу. Росія вклала у Лукашенко 250 млрд доларів", - зазначив Бульба.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.



 

Новини
Білорусь
Радянський Союз
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Вагнергейт
Військові новини
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
Залужний про вагнерівців у Білорусі: "Наше завдання – підготуватися до найгірших і найімовірніших сценаріїв"
путін, путлер
30 червня, 2023 п'ятниця
Аварія на ЗАЕС чи застосування ядерної зброї стане кінцем режиму Путіна, - майор США у відставці Спенсер
30 червня, 2023 п'ятниця
Путін думає про негайне переобрання, заколот ПВК Вагнера міг бути елементом процесу, - політолог Цибулько
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:01
Ексклюзив
Путін
На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
18:36
OPINION
Дана Ярова
Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?
18:30
Шмигаль у США
Зростання тарифів на воду з урядом не погоджувалося й буде переглянуто, - Шмигаль
18:09
Окупанти
На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
18:04
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
17:40
Обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
17:34
Путін
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
17:11
Золота дзиґа
Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів
17:08
Дмитро Кулеба
Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
17:07
Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію
17:01
Руслан Ригованов
Виступав на російському телебаченні: Міноборони відсторонило в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованова
16:51
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
16:46
ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
16:39
обстріл Балаклії
Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
16:21
Іспанія виділить для України €55 млн та додатково надасть 4 танки Leopard
16:15
корупція
Поліграф та 15 років з конфіскацією: в Україні буде посилено відповідальність суддів
16:15
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
16:07
OPINION
Євстратій Зоря
Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
15:46
напад з ножем
У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
15:41
на фото: прем'єр Іспанії у Верховній Раді
"Європа з вами, а ви – єдині з Європою": прем'єр Іспанії виступив у Верховній Раді
15:40
школа, вчителька
В Естонії школи, де вчителі не володіють державною мовою, штрафуватимуть на 10 тисяч євро
15:24
спека
В Україну йде спека, зокрема на півдні температура сягатиме до +35°C: прогноз погоди від Наталки Діденко
15:14
Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі
В Україні загинули двоє ветеранів російсько-грузинської війни, які воювали в лавах ЗСУ
15:10
НАТО
"НАТО без України - не НАТО": Зеленський розповів, чому досвід України буде важливий для Альянсу
14:58
Києво-Печерська лавра
Мінкультури припинило доступ церкви Московського патріархату до приміщень Лаври, - голова спецкомісії
14:40
протести у Франції
Підпали й погроми у Франції: затримано вже понад 1 300 учасників, залучено 45 тисяч поліцейських
14:30
Ексклюзив
Михайло Мішустін
Мішустін може підписувати накази, якщо з Путіним щось станеться, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV