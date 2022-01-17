Якщо суддю оглядали лікарі, то це підстава для скасування будь-якого рішення суду, - Волох про розгляд запобіжного заходу Порошенку

Про це він сказав у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким".



"Вона (влада, - ред) після сьогоднішнього дня почне сипатись в будь-якому варіанті. Яке б суддя рішення сьогодні не прийняв", - сказав Волох.



Він не виключив, що виклик лікарів до судді був спеціальний.



"Якщо його дотиснуть і він оголосить те, що вимагає від нього (заступник голови Офісу президента, - ред) Татаров, в що я все одно не вірю, це точно підстава для того, щоб Апеляційний суд скасував будь-яке рішення Соколова сьогодні, тому що порушена таємниця нарадчої кімнати. Якщо там були лікарі - все, кінець.Або він виходив звідти", - додав Волох.



На його думку, "у будь-якому разі влада вже програла".



"Вона програла раніше - це було зрозуміло. Вони йому створюють найсприятливіші умови для подолання антирейтингу, який йому створили олігархчні ЗМІ. Вони йому так сприяють", - сказав діяч.

Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.

Низка ЗМІ повідомили, що судді, який обирав запобіжний захід, викликали швидку.