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Якщо суддю оглядали лікарі, то це підстава для скасування будь-якого рішення суду, - Волох про розгляд запобіжного заходу Порошенку

17 січня, 2022 понедiлок
22:57
Суспільство Карл Волох

Громадський діяч Карл Волох вважає, що справа проти Петра Порошенка почне руйнувати владу Володимира Зеленського

Про це він сказав у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким".

"Вона (влада, - ред) після сьогоднішнього дня почне сипатись в будь-якому варіанті. Яке б суддя рішення сьогодні не прийняв", - сказав Волох.

Він не виключив, що виклик лікарів до судді був спеціальний.

"Якщо його дотиснуть і він оголосить те, що вимагає від нього (заступник голови Офісу президента, - ред) Татаров, в що я все одно не вірю, це точно підстава для того, щоб Апеляційний суд скасував будь-яке рішення Соколова сьогодні, тому що порушена таємниця нарадчої кімнати. Якщо там були лікарі - все, кінець.Або він виходив звідти", - додав Волох.

На його думку, "у будь-якому разі влада вже програла".

"Вона програла раніше - це було зрозуміло. Вони йому створюють найсприятливіші умови для подолання антирейтингу, який йому створили олігархчні ЗМІ. Вони йому так сприяють", - сказав діяч.

  • Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
  • 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
  • 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
  • Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
  • Низка ЗМІ повідомили, що судді, який обирав запобіжний захід, викликали швидку.

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суд
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Карл Волох
державна зрада
Червона лінія з Сергієм Висоцьким
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