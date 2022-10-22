"Якщо ти вдариш по Банковій - буде удар по тому, де ти знаходишся": Зеленський попередив Путіна

Про це він сказав у інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ніхто не знає, що завтра буде робити Росія, але ми знаємо, що повинен зробити світ, щоб завтра не було тих чи інших погроз. Перш за все ті кроки, наприклад - захоплення атомної станції в Енергодарі - це вже крок до ядерного шантажу", - заявив президент.

Окрім цього, він додав, що шантаж викидами та вибухами на ЗАЕС - це теж шантажування зброєю і це відбувається тому, що Росії дозволили це зробити.

"Ми їм дозволили, світ їм дозволяє це робити. Я вдячний МАГАТЕ, вони засуджують, вони там були, місія спрацювала, вони сміливо туди приїхали. Але, чому після слова "але" у нас завжди три крапки? Чому ми ніколи не знаємо, чим це закінчиться?" - прокоментував Зеленський.

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Він наголосив, що "потрібно бути потужними й серйозними й сказати дуже просто: демілітаризація атомної станції". Потрібно не просто говорити, а вивести всіх 500 озброєних боєвиків, які з вибухівкою знаходяться всередині станції.

"Таких серйозних умов потрібно від МАГАТЕ, від партнерів, від Європи, резолюції ООН. Вихід завтра, інакше МАГАТЕ повинна розірвати з РФ будь-які відносини, викинути їх з тієї чи іншої міжнародної організації. Такі кроки повинні бути потужними, не тільки діалог", - додав президент.

Зеленський зазначив, що зараз світ має справу з терористами й не повинен відповідати на умови.

"Ми самі повинні показувати, що світ міцніший за будь-якого терориста і ти, терорист, тепер будеш виконувати наші умови, щоб ми з тобою в принципі сіли за стіл перемови. Це світ буде вирішувати з ким із Росії мати домовленості. Світ, не Росія", - наголосив він.

Також Зеленський прокоментував заклики РФ щодо удару по центру прийняття рішень.

"Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу повинна бути наступна: дивись, якщо ти вдариш по Банковій - буде удар по тому, де ти знаходишся. Той, хто дає завдання вбивати людей, якщо ти так зробиш - ти повинен знати, що через секунду буде удар по прийняттю рішень у твоїй державі". Це ніякий не шантаж, це питання того, що тобі погрожують. Про гуманізм можна довго говорити, але ми живемо в тій ситуації й з таким сусідом, який окрім сили нічого не розуміє", - наголосив він.

19 жовтня стало відомо, що Велика Британія попередила Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.

22 жовтня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї буде розцінюватися як акт ворожнечі проти людства