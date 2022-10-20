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Розмови про застосування ядерної зброї можуть бути пов’язані з психологічним станом Путіна, - експерт

20 жовтня, 2022 четвер
16:12
війна з Росією Володимир Путін

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель переконаний, що для РФ застосування ядерної зброї було б самогубством, а розмови про можливе застосування виникають через психологічний стан російського диктатора Володимира Путіна

Про це Роберт Пшель розповів в інтерв’ю Главком.

Аналітик наголосив, що у разі ядерного удару РФ по Україні, НАТО відреагує. І тут ідеться не обов’язково про ядерну відповідь, Альянс має величезні можливості знищити ключові елементи воєнних структур Росії.

"По-перше, це гіпотетичні розмови, бо зі стратегічної чи тактичної точок зору це означало би перехід через рубікон. Якщо ж продовжувати говорити на цю тему гіпотетично, то будь-яка атака з використанням ядерної зброї проти країни НАТО отримала б відповідь. А якщо, допустимо, що така зброя була б використана проти України, то, перш за все, з воєнної точки зору це не має сенсу. Думаю, в Кремлі не очікують, що українці після цього здадуться. Навіть російські військові розуміють, що зважаючи на величезну довжину фронту, великої тактичної користі з цього не було б. Більше того, думаю, що вони не були б готові застосувати таку зброю, яка могла їм самим також завдати шкоди. Але якщо навіть гіпотетично по Україні було завдано ядерного удару, то відповідь була б не обов’язково у ядерній формі з боку країн НАТО. Ніхто б так просто не проігнорував використання ядерної зброї. А в НАТО є величезні можливості просто знищити ключові елементи воєнних структур Росії. Тому використання ядерної зброї було б самогубством для них", – сказав Пшель.

Експерт припустив, що загроза застосування ядерної зброї може бути пов’язана з психологічним станом російського диктатора Володимира Путіна.

"Можливо, така гіпотетична загроза застосування ядерної зброї пов’язана з психологічним станом головної людини в Росії. Крім якихось ідіотів- пропагандистів ніхто всерйоз не думає про це, бо це принесе якусь користь, а лише призведе до повної катастрофи Росії. Більше того, це виглядає як самогубство, адже з логічної, раціональної точки зору це не має сенсу", – сказав аналітик.

Роберт Пшель наголосив, що Володимир Путін своєю ядерною риторикою поводиться ще більш безвідповідально, ніж раніше Радянський Союз.

"Думаю, з Вашингтона передали Москві цю інформацію і там це чудово розуміють. Сумно і небезпечно те, що навіть у порівнянні з Радянським Союзом Путін своєю ядерною риторикою веде себе зовсім безвідповідально. Бо в колишньому СРСР до цього ставились дуже серйозно, не розкидались такими погрозами, коли це комусь прийде в голову. І тоді було більше відповідальності до цієї сфери, ніж сьогодні в путінській Росії Роберт Пшель", – зауважив він.

Експерт вважає, що мета російських погроз застосування ядерної зброї – залякати Україну чи країни НАТО, щоб вони обмежили допомогу Україну. Водночас він переконаний, що країни не погодяться на такий шантаж, адже прекрасно розуміють, що Путін потім піде далі і все повторилось знову.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не має жодного інтересу до дипломатичного вирішення збройного конфлікту в Україні, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.
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