Якщо Україна не почне виробляти зброю, то партнери скорочуватимуть допомогу, - політтехнолог Загородній
Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна має скоротити державні витрати, які не стосуються армії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Нам потрібна військова економіка. Україна має скоротити державні витрати, які не стосуються армії. Україні потрібно більше зброї, щоб перенести війну на територію РФ. Ми зобов'язані виробляти дрони, ракети, бронетехніку. Україна має фінансувати науку, яка дає перспективні дослідження щодо виробництва нової зброї, якої ще не існує", - зазначив Загородній.
За словами політтехнолога, було відмічено, що Чорноморський флот РФ дедалі більше припиняє існувати.
"Тому, що українці взяли відповідальність на себе, створивши надводні дрони. Вже весь світ бачить результати, у тому числі наші союзники, і це працює на нас. Ми повинні розуміти: якщо ми не переходимо на військову економіку, якщо ми не почнемо виробляти зброю, то нам почнуть скорочувати допомогу. У наших союзників є питання: чому український тил організовано так, що не працює на оборонну промисловість?"- наголосив Загородній.
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- Експерт Defense Express Валерій Рябих зазначив, що український дрон "Козак Мамай" ефективно знищує кораблі РФ у Чорному морі.
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