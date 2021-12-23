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Головна війна з Росією Якщо Україна поведе себе належно, то будь-які домовленості між РФ та США за рахунок нас не будуть варті виїденого яйця, - екснардеп Стецьків
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Якщо Україна поведе себе належно, то будь-які домовленості між РФ та США за рахунок нас не будуть варті виїденого яйця, - екснардеп Стецьків

23 грудня, 2021 четвер
20:09
війна з Росією Тарас Стецьків

Екснардеп Тарас Стецьків вважає, що поки йде діалог між США та Росією, ніякого вторгнення до України не буде

Про це він заявив у ефірі програми "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.

"Ніякого нападу не буде ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. До тих пір, поки між Росією та Америкою йде діалог, про жоден напад Путіна про Україну йтись не може. Це очевидний факт. Ключ до вирішення цієї проблеми лежить у тому, чи Байден домовиться з Путіними чи не домовиться. Якщо так, то ця домовленість буде 100% досягнута коштом України і я так бачу, навіть коштом частини східної Європи - членів НАТО", - сказав екснардеп.

Стецьків вважає, що Україна повинна прийняти як реальний факт, що діалог між Байденом і Путіним.
йде і він, з великою ймовірністю, може закінчитися несприятливо для України.

"Ми не повинні себе заколихувати заявами окремих високопосадовців США, які розповідають, що без України нічого не буде. Реальністю є те, що Росія запропонувала два конкретних проєкти договору, а
США їх акцептували. Чим показали, що гра Путіна на розкол західного світу, вона поки що приносить свої плоди. Якщо не закіничиться такий розвиток подій - це покаже, що шантаж та силові дії авторитарного режиму можуть приносити результат і в уяві Путіна це є ефективний засіб нав'язування своєї волі. Першою жертвою такої ситуації може стати Україна, але якщо Україна себе належно поведе, то їхні домовленості не будуть варті виїденого яйця", - підсумував він.

 

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
  • Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
  • Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України. 
  • У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть. 
  • Пєсков заявив, що говорити про зустріч президента Росії із президентом США Джо Байденом можна буде тоді, коли американська і європейська сторона дадуть відповідь на "гарантії безпеки".
  • Під час пресконференції 23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на схід.
  • Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Сполучені Штати Америки підготувалися до зустрічі із Росією у січні 2022 року.

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Тарас Стецьків
РФ
Джо Байден
США
Говорить Великий Львів
Володимир Путін
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