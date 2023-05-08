Японія почала знижувати статус COVID-19 до рівня сезонного грипу

Про це повідомляє NHK.

Відомо, що новий статус означає, що уряд більше юридично не обмежує пересування громадян із міркувань запобігання зараженню коронавірусом. Натомість дозволяється самостійно приймати рішення стосовно заходів безпеки, наприклад, носіння масок у громадських місцях.

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Також зазначається, що відповідно до нової категорії, щеплення проти COVID-19 залишатимуться безкоштовними протягом цього фінансового року, оскільки кількість заражень може й надалі зростати. Міністерство охорони здоров'я країни також рекомендує всім, у кого підтверджено коронавірус, залишатися вдома протягом п’яти днів після діагностики.

При цьому додається, що в Японії із квітня спостерігається збільшення рівня захворюваності на COVID-19.Через це університетська лікарня в Токіо, яка приймає хворих у найважчому стані, та переважна більшість подібних лікувальних закладів країни призупинили скорочення кількості ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом.