Японія почала знижувати статус COVID-19 до рівня сезонного грипу
Японія від понеділка 8 травня почала знижувати юридичний статус коронавірусу COVID-19 до тієї ж групи, що й сезонний грип
Про це повідомляє NHK.
Відомо, що новий статус означає, що уряд більше юридично не обмежує пересування громадян із міркувань запобігання зараженню коронавірусом. Натомість дозволяється самостійно приймати рішення стосовно заходів безпеки, наприклад, носіння масок у громадських місцях.
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Також зазначається, що відповідно до нової категорії, щеплення проти COVID-19 залишатимуться безкоштовними протягом цього фінансового року, оскільки кількість заражень може й надалі зростати. Міністерство охорони здоров'я країни також рекомендує всім, у кого підтверджено коронавірус, залишатися вдома протягом п’яти днів після діагностики.
При цьому додається, що в Японії із квітня спостерігається збільшення рівня захворюваності на COVID-19.Через це університетська лікарня в Токіо, яка приймає хворих у найважчому стані, та переважна більшість подібних лікувальних закладів країни призупинили скорочення кількості ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом.
- 11 квітня стало відомо, що Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19
- З 29 квітня до Китаю можна потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу, країна більше не вимагає ПЛР-тесту
- Японія з 29 квітня також скасувала обмеження на перетин кордону, введені у зв'язку з вірусом COVID-19
- Тим часом в Україні 25 квітня Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19, а також карантин на всій території країни до 30 червня – через недостатній рівень імунізації населення.
- 29 квітня Японія скасувала обмеження на перетин кордону, які були введені у зв'язку з вірусом COVID-19.
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